Cumple el Instituto de las Mujeres de Los Cabos 11 años de creación

Los Cabos. –El Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos (IMMLC) celebra este mes de abril el aniversario número 11 de su creación; fue el 01 de abril del año 2009 cuando se constituyó jurídicamente, teniendo como objetivo trabajar para que las mujeres accedan a más beneficios en un contexto de igualdad y oportunidades entre mujeres y hombres; teniendo participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social de la entidad.

Entre los logros en el paso de estos 11 años, destacan: la Unidad de Atención Libre de Violencia (UALIVI); la apertura y operación de la Casa de Medio Camino para Mujeres en situación de Violencia Extrema, sus Hijas e Hijos; el Programa de Emprendimiento para Mejorar la Economía de las Mujeres; la instalación de oficinas en cada una de las delegaciones municipales y la reciente aprobación por parte del H. Cabildo de Los Cabos, del Reglamento para el funcionamiento del Sistema Municipal Interinstitucional de Género para la Igualdad, la No Discriminación y la No Violencia contra las Mujeres, entre otros no menos importantes.

Desde sus inicios a la fecha, miles de mujeres y sus hijas e hijos, -tanto nativos de la entidad, como de otros estados de la República, que radican en Los Cabos-, han recibido diversos apoyos, directos e indirectos a través de esta dependencia municipal, por ello, representa una pieza en el desarrollo de los derechos constitucionales de las mujeres.

Lorena Cortés Torralbo, quien actualmente funge como Directora General del IMMLC, dirige el cumplimiento de los objetivos de esta dependencia, en la cual se promueve la transversalización de la perspectiva de género en diferentes sectores de la sociedad.

Respecto a la actual situación de emergencia de salud que se presenta en todo el mundo, Cortés Torralbo aseveró que las labores del Instituto no frenan, ya que de alguna u otra manera se continúa brindando la atención por medio de las diferentes opciones de comunicación móvil y digital.

Para concluir su participación, destacó que a través de sus redes sociales, se da amplia cobertura a la información; de manera continua se promueven temas o mensajes para sensibilizar sobre los diferentes tipos de violencia que se ejercen contras las mujeres, así como el buen trato: “Promovemos el desarrollo de las políticas públicas y acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en cualquiera de sus modalidades, al igual que se brindan los servicios de asesoría psicológica, legal y trabajo social” finalizó.