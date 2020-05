Cusack acusa violencia de policías en manifestaciones de Chicago

(Actualidad RT).- El actor y guionista estadounidense John Cusack denunció este domingo en sus redes sociales que fue víctima de una agresión por parte de la Policía durante las protestas que se registraron en la ciudad de Chicago (estado de Illinois, EE.UU.) por la muerte de George Floyd.

Cusack ha estado documentado en sus cuentas de Twitter e Instagram las protestas y varios actos de vandalismo que se produjeron en la ciudad el sábado por la noche, y afirmó que oficiales lo agredieron con sus bastones.

“A los policías no les gustó que filmara el auto en llamas, así que vinieron por mí con porras. Golpearon mi bicicleta”, escribió. En el audio se escucha a un agente con bastón gritándole que se retire. En otro tuit también se menciona que Cusack fue supuestamente agredido con gas pimienta.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v”

— John Cusack (@johncusack) May 31, 2020