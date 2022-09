Damnificados en situación de pobreza acudieron a refugios por las lluvias

Las lluvias de la Tormenta Tropical “Javier”, han dejado crecidas de arroyos en varios puntos de Los Cabos durante este viernes; por está razón se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones. Asimismo, de manera preventiva, se habilitaron 3 refugios temporales en el municipio cabeño.

Fue desde el jueves 1 de septiembre, cuando se abrió el refugio temporal ubicado en la delegación de Miraflores, donde hasta el momento se tiene el conocimiento que están en resguardo 7 personas; no obstante, la mañana del viernes se tomó la decisión de poner en operación, de manera preventiva, 2 albergues más, uno en la Secundaria Técnica No.14 en San José del Cabo y otro más en la comunidad de Santa Cruz en la delegación de La Ribera.

Por lo que este medio periodístico, se acercó a las personas que por ahora se encuentran en la Secundaria Técnica No.14, que se trata de una pareja que habita en una casa de material endeble en las inmediaciones de la colonia Costa Dorada, tratándose de María de Los Ángeles Valles y Víctor González, quienes nos brindaron su testimonio.

“Vivimos en el monte, no tenemos agua ni luz. Estamos viviendo en un cuartito de madera, por lo que no tenemos protección por las lluvias que están pasando, por eso estamos aquí. No tenemos teléfono, radio ni nada; la delegada de la colonia como sabe que estamos viviendo así, por eso ella nos trajo para acá”.