Dan a conocer el tráiler de “Candyman”

Se espera que llegué en junio a las salas cinematográficas

(Notimex).- La cinta Candyman, es una secuela directa de la homonima estrenada en 1992, uno de los filmes del género de terror clásicos de dicha década, y que ahora cuenta con guion de Jordan Peele, quien nuevo giro a la historia de Clive Barker y del cual han lanzado el avance de cine oficial.

En el filme de los noventa, se relataba la historia de un hombre que cometió varios asesinatos en Chicago. Uno de los personajes principales “Anthony McCoy”, en la anterior versión fue secuestrado por “Candyman”, ahora, 28 años después, regresará a su antiguo vecindario, lo que despierta el agitado espíritu del asesino.

El vecindario llamado “Cabrini Green” ha sido aterrorizado con la historia de un asesino sobrenatural que porta es su mano un gancho y que aparece cuando las personas repiten su nombre, “Candyman”, cinco veces frente a un espejo, el indicio de que este aparecerá es una visión de abejas que los llevan a una muerte horrorosa.

De acuerdo con Rolling Stone, en esta nueva versión, dirigida por Nia Dacosta, hacen uso del tema Say My Name de Destiny’s Child, que hace referencia a quiénes serán las nuevas víctimas del asesino.

En la cinta “Anthony” es un artista visual y su novia “Brianna Cartwright” es la directora de la galería en donde él, expondrá su trabajo, ambos se mudan a Cabrini Green, Chicago a un Loft, es aquí cuando el protagonista tiene su primer acercamiento con “Candyman”.