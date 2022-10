Por malos resultados en tornero dan de baja a director técnico de Pumas

La relación de los altibajos de Andrés Lillini con los Pumas de la UNAM llegó a su fin, pues la directiva anunció el fin de una era después de varios días en los que se desconocía si continuaría al frente de los auriazules. Al final, y de común acuerdo, el ex futbolista y entrenador decidió hacerse a un lado en la dirección del equipo.

Fueron varios años en los que el timonel argentino tomó las riendas del equipo de la máxima casa de estudios como director técnico interino, luego de que su antecesor, Luis González Michel, anunció un par de días antes del torneo de la primera división de fútbol su repentina salida de la institución.

Andres Lillini guió al equipo de El Pedregal a dos finales, Apertura 2020 y Liga de Campeones Concacaf 2022; sin embargo, en ninguna de ellas pudo levantar el título, por lo que debido a los malos resultados en este semestre, terminó la relación entre el estratega y el club.

Este torneo generó grandes expectativas para Pumas, ya que en sus filas se incorporaron grandes jugadores extranjeros como el jugador con más palmares en la historia del fútbol y procedente del Barcelona, Dani Alvez y el también futbolista argentino, Eduardo “El Toto” Salvio, procedente de Boca Juniors y Del Prete.

Por primera vez, la directiva apostó por una fuerte inversión; no obstante, los resultados no acompañaron a Lillini, ya que el equipo no avanzó al repechaje de la Liga MX, culminando así en el puesto 16 con un total de 14 puntos, en una competencia en la que sólo lograron avanzar a los 12 primeros lugares.

El director técnico argentino tomó al equipo en el Apertura 2020 en sustitución del español, Michel González.

Entre las cosas positivas que dejó el estratega en sus tres años de estadía, fueron los 15 canteranos en los que debutó.

De esta manera, el club informó que el nombramiento del nuevo director técnico, se dará a conocer en los próximos días.