Daniel Craig recibe misma condecoración que su personaje ‘James Bond’

Daniel Craig, actor britanico famoso por interpretar a ‘James Bond’ recibió la misma condecoración que dicho personaje al ser nombrado miembro de la Orden de San Miguel y San Jorge.

La princesa Ana, hija de Isabel ll, fue quien hizo la entrega de este distintivo durante una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor en Londres, Inglaterra.

We’ve been expecting you…

🎖️The Princess Royal presents Daniel Craig with The Order of St Michael and St George – the same honour held by his character James Bond – in recognition of his outstanding contribution to film and theatre. pic.twitter.com/X20TP6BogL

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 18, 2022