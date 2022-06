Confirman daños estructurales en el Pabellón Cultural

Ramón Adrián Marín Cota, director general de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, informó a CPS Noticias que la dependencia que encabeza ya inició la revisión del Pabellón Cultural y para conocer el estado real, solicitó a Protección Civil un dictamen, para determinar las acciones a emprender, de ser muy severas las afectaciones, el espacio podría cerrarse.

Marín Cota, manifestó que, a petición del coordinador del Pabellón Cultural, la dependencia que encabeza efectuó una revisión del sitio, mismo que a la fecha tiene problemas estructurales, principalmente en el domo:

“Nos adentramos a una revisión, pero tomé la decisión de que Protección Civil nos apoyara en darnos un dictamen prácticamente porque ellos son los expertos en el tema de riesgo”, expresó.

Señaló que probablemente el dictamen ya esté listo, por lo que próximamente podrán empezar a tomar decisiones a emprender, pero sobre todo si el pabellón puede seguir operando.

Manifestó que aunado al problema del domo, se tienen filtraciones de agua importantes lo que arroja de manera preliminar una inversión de entre 4 y 5 millones, no obstante, la necesidad real en cuanto a montos, se establecerá hasta conocer lo indicado por Protección Civil.

“Nosotros queremos estar totalmente seguros por la integridad de los ciudadanos y por qué el profesor, el presidente municipal, Oscar Leggs, le interesa que los espacios funcionen pero que siempre estén en las mejores condiciones, sobre todo porque es la integridad de los ciudadanos, esa es una responsabilidad que tenemos nosotros en hacer las cosas como debe de ser”, mencionó.

El director general Marín Cota explicó que de ser muy severas las afectaciones del Pabellón, las obras de reparación podrían realizarse este mismo año, pues la instrucción del alcalde es que el destino no pierda más espacios culturales.

“El presidente siempre ha dicho, no hay que dar aspirinas, hay que hacer las cosas bien, no remendar como decía nuestra abuela, si no que las cosas hay que hacerlas, que queden para que duren”, comentó.

Para concluir, Ramón Adrián Marín Cota destacó que el cierre del Pabellón Cultural dependerá por completó del dictamen de Protección Civil, no obstante, ya trabajan en otras afectaciones, las cuales no impiden su funcionamiento, no hasta el momento.