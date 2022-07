Autoridades darán atención a los temas pendientes de la agenda cultural

A pesar que Baja California Sur es una entidad con potencial turístico, también ofrece una diversidad cultural que es reconocida a nivel nacional e internacional. Ante esto, Víctor Hugo Caballero, director del Instituto Sudcaliforniano de la Cultura (ISC), comentó que a pesar de haber encontrado una dependencia paralizada y con muchas carencias; poco a poco se ha buscado sacar adelante los temas de cultura. El instituto se ha encargado de redireccionar de forma adecuada los recursos para rehabilitar y sobretodo, dar difusión a los principales espacios culturales con los que cuenta el estado.

“Evidentemente, recibimos un instituto paralizado en todos los sentidos, ya lo que tiene que ver con una visión y una perspectiva de un planteamiento del nuevo régimen, de un planteamiento, de una atención al usuario, de una presencia más cercana de todos los municipios. Sobretodo, no solo como funcionario público. Hay un avance sustancial en la distribución de recursos y la activación de proyector de manera equitativa en todo el municipio”.

Desde administraciones anteriores, el instituto no había recibido un incremento de su presupuesto, por lo que la actual administración aumentó de manera histórica en un 22% los ingresos de la dependencia para darle mayor difusión a los trabajos que se realizan en temas culturales.

Por otra parte, Víctor Caballero reconoció que se está trabajando con el Congreso local para actualizar la Ley de Cultura, y que ésta pueda ser adecuada a las necesidades de los artistas que trabajan en la entidad.

“Ciertamente, tuvimos un incremento histórico del presupuesto del 22%, y a pesar de eso, nosotros seguimos trabajando en una iniciativa de ley. Nos hemos estado vinculando con los diputados Congreso; obviamente, con las secretarías relacionadas con un proceso de ley para mejorar la cultura y las instancias federales como la Secretaría de Cultura y el INAH. En lo que implica que una ley esté actualizada de cultura; no porque no tengamos una ley de cultura. Si no la necesidad que existe de actualizarla en otros ámbitos”.