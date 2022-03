David Liles, desde Los Cabos a la pantalla chica

En entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna Los Cabos, David Liles Aripez, actor y realizador, nos compartió lo que significa hoy por hoy interpretar el personaje de Robert en la serie Amsterdam que se transmite en la famosa cadena televisiva de HBO Max.

David Liles nos platicó que se siente sumamente contento de poder formar parte de un proyecto que ha sido del gusto de la gente pues a pocos días de su estreno se ha posicionado como la segunda sería más vista de la cadena televisiva

Destacó que, si bien hoy las cosas marchan bien y forma parte de un gran proyecto, el camino y la evolución han sido largos.

“Ha sido muy rica en el sentido que, encontrado con mucha gente valiosa en el camino, creativos y creativas que me han tendido la mano, que me han sumado a sus proyectos, qué me han hecho aprender, me han hecho crecer como persona y artista, entonces han sido años pues la verdad de mucha dicha, de esfuerzo también pero bueno creo que todo mundo hace su mejor esfuerzo en cualquier labor que tenga en la vida, trabajo desde los 16 años entonces vengo con bastante inercia”.