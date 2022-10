David Llanes nuevo presidente de la AMAV en BCS

Este jueves tomó protesta el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) de la filial Baja California Sur. Se trata de David Llanes, quien agradeció la oportunidad y resaltó su experiencia en la promoción turística internacional.

“Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por tomarme en cuenta. La verdad estoy muy agradecido. Yo soy un promotor de la Baja Sur. Yo soy promotor de La Paz. Este destino hace veinte años me recibió. Empecé en el turismo y me enamoré y ahora quiero regresarles lo que me dieron, lo que me están dando en estos momentos”, expresó.