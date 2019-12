De 2 a 3% de personas que buscan empleo en BCS no tienen primaria

En Baja California Sur, no más del tres por ciento de personas que buscan algún empleo no han concluido su educación primaria, informó Gustavo Hernández Vela Kakogui, titular de la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social en la entidad

La Paz.- En Baja California Sur, no más del tres por ciento de personas que buscan algún empleo no han concluido su educación primaria, informó Gustavo Hernández Vela Kakogui, titular de la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social (STyDS) en la entidad.

“Afortunadamente el índice ha sido bajo, en Baja California Sur hay bandera blanca en cuanto a este tema de educación y analfabetismo, yo creo que encontraríamos cerca de un dos a tres por ciento nada más de nuestros buscadores de empleo que no habrían terminado la primaria, es decir, que están por concluir, que es gente que está llegando de otras entidades”.

En el caso de las personas que no han concluido la secundaria o la preparatoria, representa aproximadamente el tres por ciento, “que es una muy buena noticia”, dijo. En números absolutos, entre quienes no han concluido primaria, secundaria o bachillerato, son alrededor de 700 personas del total de buscadores de empleo que llegan.

Hernández Vela Kakogui comentó que, a estas personas, además de ayudarlas encontrar un empleo, se les canaliza al Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado (IcateBCS) para que se preparen y puedan concluir el nivel de estudios que les falta a los subsecuentes.

“Cuando una persona no tiene estudios, que por alguna razón no pudo estudiar la primaria o la secundaria, encontramos un tema de capacitación a través del IcateBCS, o incluso, con los convenios que tenemos con el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) donde son capacitados durante ese lapso y les encontramos una oportunidad de trabajo a través de la capacitación, es decir, no los dejamos solos en el camino, sino que hay que prepararlos; incluso, en nuestras propias ferias tenemos un módulo de IcateBCS que va tomando los datos para invitarlos a que concluyan la primaria o a que la inicien, o a que concluyan la secundaria, canalizarlos a la preparatoria”.