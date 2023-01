De la cancha a la cena de fin de año con “Tochi” Cruz

El 2022 ha sido un año de mucha actividad en el ámbito deportivo, y uno de los grandes inicios que nos dejó fue el surgimiento de Los Cabos United en la Liga Premier del fútbol mexicano.

Un equipo que ha llegado a robarse el corazón de todos los amantes del fútbol en Los Cabos y en todo Baja California Sur, pese a que en La Paz existe su rival deportivo el Atlético La Paz F.C. quienes militan en la liga de expansión y que hoy en día son los 2 equipos profesionales de la media península con gran afición y espíritu competitivo que se refleja en cada uno de sus encuentros.

CPS Noticias tuvo oportunidad de hablar con Jorge “Tochi” Cruz, capitán del equipo Los Cabos United, quien es uno de los jugadores que más seguidores a generado en el equipo, pues cuenta con una trayectoria muy importante dentro de las canchas a nivel nacional ya que sus inicios fueron en el equipo de Tigres de la UANL. Le preguntamos, ¿cómo es que vive un futbolista la fiesta de año nuevo?.

Uno que mas quisiera que pasarla con la familia, es bastante duro estar fuera de casa, pero es parte de la profesión , es parte del profesionalismo que uno tiene, nos toca trabajar el dia 31 incluso, descansamos el primero y ya estamos entrenando para encarar la semana previa al primer partido, creo que i nfluye mucho que Dios está en mi vida para no sentir esa soledad, por que muchas veces uno se siente vacío, se siente incompleto, solo por no estar con la familia pero bueno, al final sabes que ellos te apoyan desde donde están, nunca estoy solo , soy una persona que cree mucho en Dios, se que me acompaña donde voy y es el ejemplo que trato de darle a mi familia, es un año nuevo mas sin ellos, pero un año nuevo más para seguir aprendiendo, de seguir enfocado en lo que uno quiere”.

Tochi indicó que si bien es difícil estar lejos de casa, sus amigos de Los Cabos United se han convertido en su nueva familia, quienes le brindan compañia.

Los rituales de año nuevo son tradición para muchas personas, pero no para Jorge, el explicó que no los lleva a cabo, aunque sí agradece a Dios por todo lo logrado.

” No no para nada, por ahí rituales no tengo, me encomiendo a Dios cada día y ya está, yo creo que encomendándome a Dios me va de maravilla, todo tiene un por que, cuando hay cosas malas todo tiene un porque, hay que saber agradecer por cada momento vivido, rituales como tal no tengo, pero yo creo que no hay mejor manera que disfrutar un año nuevo con la pelota.”