De nuevo vecinos de Chula Vista se sienten burlados y en la total incertidumbre

Cabo San Lucas.- Habitantes de Chula Vista a través de un video hecho llegar a CPS Noticias, manifestaron su preocupación y molestia, buscando las palabras idóneas para ser escuchados, debido a que nadie los toma en cuenta. Y es que desarrolladores están demoliendo los muros de encauzamiento, depositándolos al final del canal, acciones de las que quién o quiénes las están llevando a cabo, debido a que no se ha visto a ninguna autoridad, refiriendo que de nueva cuenta desarrolladores y Gobierno están jugando con las más de mil familias que viven en el conjunto habitacional.

Mario González Pérez, uno de los vecinos más activos de la zona fraccionada, reportó a este medio informativo, que hace días una máquina pesada trabaja en el canal, está derribando los muros de encauzamiento de aguas broncas, obra que desarrolladores llevaban muy adelantada, lo que provocó inquietud de las familias asentadas en la zona.

“La maquinaria tiró una gran parte del canal; el operador dijo que después se construiría un canal más amplio, sin embargo lo más preocupante es que ninguna autoridad se ha acercado a revisar el caso; de repente aparece una máquina para tirar lo construido, si tenemos una lluvia próxima, que ni Dios lo quiera, todo ese cemento que tiraron al canal será un tapón que provocará inundación y riesgo de que otro edificio se caiga”.

Puntualizó que no es posible que ninguna autoridad se dé una vuelta al lugar para revisar los trabajos que llevan a cabo los particulares, “significado de que en época de lluvias vamos a estar con el Jesús en la boca, miedo e incertidumbre de que algo malo pase. A pesar de que se llamó a la patrulla, policías que venían a bordo de la unidad argumentaron que eran trabajos de la constructora con la finalidad de ampliar el canal”.

Añadió que los vecinos están con la incertidumbre de no saber qué compañía está trabajando en el lugar, si es por parte de Homex, Conagua, Protección Civil, “no se sabemos quién está enviando esa maquinaria a demoler lo construido en el canal”.

Añadió que es imposible que autoridades municipales no hagan nada, de nuevo los afectados se sienten que están jugando con ellos, ya que los ponen en riesgo. “Es inaceptable y no es justo que una autoridad no se dé a la tarea de ver qué está haciendo el desarrollador”.