¿De qué has vivido durante 12 años sin trabajar?, reta Creel a AMLO

Mediante un video que publicó en su cuenta personal de Twitter, Santiago Creel, hoy presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, retó a Andrés Manuel López Obrador a que le diga al pueblo de México de qué ha vivido durante los 12 años sin trabajar.

En el video, Creel dice hablarle no al presidente, sino a Andrés Manuel López Obrador, ese que un día tocó a su puerta para que fuera su abogado.

Aseguró que mucho de su patrimonio es fruto de una herencia familiar bien administrada, pero también como resultado de los años trabajadores, y dijo “a mucha honra, como lo hacen miles y millones de mexicanas y mexicanos”.

Le recordó que antes de ser servidor, fue abogado tiempo en el que dirigió una de las firmas más reconocidas a nivel nacional e internacional.

Afirma que López Obrador pasó de ser un luchador a un déspota y lo retó.

¿Por qué no le explicas a México de qué viviste durante 12 años sin trabajar? Y presumes no tener cuentas de banco; entonces, como dice Chico Ché: ‘¿quién pompó?’. Así que, a mí, con ese cuento no me vengas”.