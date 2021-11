¿De qué se le acusa a Simón Levy, ex secretario de Turismo?

Una mujer de 65 años levantó una denuncia en contra del exsecretario de Turismo de México por diversos delitos, en los que se encuentran amenazas y daños a la propiedad.

El problema surgió cuando la presunta víctima narró en un video, que inició un juicio contra el exfuncionario en julio del 2019, debido la disputa en la que se encuentran los condominios en los que viven, que asegura, fueron construidos a través de una sociedad entre ambos, en los que Levy, presuntamente habría ocupado más espacio de lo que se tenía estipulado, sin realizar la remuneración correspondiente.

También agrega que no le fueron entregadas las licencias de construcción ni escrituras, rompiendo con el acuerdo en sociedad que tenían ambos, por lo que decidió llevar el problema a juicio, en el que aparentemente el exsecretario se vería obligado a pagar más de un millón de dólares por haber roto el convenio.

Este hecho desató un conflicto aún mayor, pues la presunta víctima asegura que a raíz de eso, el funcionario la ha insultado, gritado y amedrentado, recalcando que incluso la ha amenazado de muerte. Publicó un video en el que se observa a Levy golpeando y pateando su puerta, mientras la mujer que lo acompañaba intentando calmarlo.

“El ha incumplido todas las reglas que tiene que cumplir. Cada vez que yo le gano una demanda se pone muy agresivo y me viene a gritar que yo soy una vieja, una decrépita, que me va a matar y todas las cosas que ya no quiero seguir repitiendo que me dice”, relata la mujer.

“Les pido que me ayuden de mujer a mujer. El en las redes sociales se hace pasar como una persona muy agradable, como una persona muy correcta, que no causa nada. Pero nada más se da la vuelta y es un doble cara. Yo les pido de favor que me ayuden. Yo hago responsable a él de mi vida”, finalizó.