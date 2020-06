“De ser necesario que manejen una ruta distinta pero garanticen el recurso extraordinario del Fonden” Armida Castro

San José del Cabo.- Luego que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para eliminar 44 fideicomisos con principal finalidad de redirigir recursos para la atención de la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, Armida Castro Guzmán, alcaldesa del municipio cabeño, señaló que de ser necesario, el Gobierno federal maneje una ruta distinta pero garanticen el recurso extraordinario del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden).

“Cuando hablan de desaparecer fideicomisos, hablan de muchos, pero cuando hablan del Fonden en particular debemos hacerles ver qué es y para qué es, ya que a lo mejor requiera de una ruta distinta o más transparencia, por lo que estoy a favor que se hagan los cambios necesarios, pero que el recurso y apoyo esté garantizado para aquellos que en estas fechas, sobre todo nosotros, en el caso de los huracanes, siempre hemos requerido del apoyo extraordinario que se da por parte del Gobierno federal, que no dudo que se va a dar; pienso que en las mesas de trabajo que se puedan generar a través del análisis de esta iniciativa, vamos a poder llegar a un acuerdo que se establezca el cómo van a bajar ahora ese recurso que está ahí, créeme que es voluntad de los gobiernos apoyar sin embargo no caer en que nos van a quitar; hace un año decían que no nos dieron recursos, pero a Los Cabos les dieron cerca de 600 millones de pesos a través de Sedatu, la vía fue distinta pero el beneficio está ahí y está próximo a entregarse”.