De trabajar en la obra, pasó a limpiar carros para sacar un poco de dinero por pandemia del Covid-19

San José del Cabo.- En uno de los semáforos de la carretera Transpeninsular en la colonia El Zacatal se observa a varios señores limpiando parabrisas para sacar unos pesos y con ello seguir sosteniendo económicamente a su familia, mismos que anteriormente tenían otro oficio, tal como trabajadores de la obra, empleos que se vieron pausados por la actual contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19 y que los obligó a arriesgarse día a día a salir de casa en busca de un empleo, así lo relató ante las cámaras de CPS Noticias uno de los señores que prefirió reservar su nombre y quien dijo, ya tiene más de un mes que se quedó sin empleo:

“Diario vengo a limpiar carros y la gente me da voluntariamente unos pesos, o a veces no me da nada pero aquí sigo, pues prácticamente saco para llevar alimentos a mi casa, aquí estoy todo el día, saco alrededor de $200 y con eso llevo de comer a mis hijos y a mi esposa, en total somos 4 en la casa”.