Debe atacarse la pesca ilegal y dejar en paz a especies reservadas a pesca deportiva

Cabo San Lucas.- Marcos Ehremberg, representante de la Asociación Sudcaliforniana de Pesca (Asupesca) y dedicado a la pesca deportiva, define como absurdo que pescadores deportivos no hayan sido considerados en el Foro de Pesca del Dorado, promovido por la diputada de Morena y que tiene la iniciativa de comercializar el pez, cuando se supone que los foros deben estar abiertos para toda la gente, dejando en claro que la pesca deportiva no es elitista debido a que da sustento a muchas familias mexicanas, desde el carnadero, prestadores de servicios, capitanes, mecánicos, hoteleros, restauranteros e incluso a las fábricas que producen unidades para la actividad deportiva, destacó que en vez de crear nuevas leyes, autoridades deberían respetar y aplicar las que hay, debido a que la pesca ilegal está a la orden del día.

Destacó que el Foro convocado por el diputado federal de Morena no toman en cuenta a los actores más importantes que son los pescadores deportivos y ribereños, por lo que se tendrán que hacer más foros en todas las entidades que tengan costas.

“La diputada de Morena no tiene toda la información sobre la importancia de la pesca deportiva, ya que por cada embarcación se benefician un promedio de 18 familias, así que considerando que una familia tiene 4 integrantes, entonces estamos hablando de 80 personas o más que reciben sustento de esta actividad, la diputada dice que esta actividad es elitista, cosa que no es cierta.

Asimismo añadió qué en México hay una importante producción de embarcaciones mexicanas para la pesca deportiva, por lo que esas fábricas también se verán afectadas, así que la diputada debería de buscar la manera de hacer valer las leyes existentes y no modificar las que está vigentes, además de que la Fiscalía General de la República tiene que actuar en consecuencia y no ser omisa, debido a que la pesca ilegal está a la orden del día.

“Para qué modificas una ley que funciona, mismas que en México son muy buenas pero si no se aplican no tienen sentido, para qué hacer una nueva ley y otra ley; hoy por hoy existe la pesca ilegal de especies reservadas a la pesca deportiva y que se ve por todo el país, desde Chiapas hasta interior del Golfo de California, y no solamente de la pesca deportiva, sino todo tipo de pesca que afecte a los pescadores comerciales legales, porque hay muchos pescadores comerciales ilegales, “y ese crimen, porque es un crimen, es parte de una organización de muchas pangas y barcos pescando ilegalmente, un tema en el que la Fiscalía General de la República debe de actuar, porque es un delito federal”.

Puntualizó que el tema de la comercialización del pez dorado va más allá, sin embargo autoridades no están atendiendo el problema de fondo, enfatizando que debe trabajarse en la pesca responsable, misma que pescadores deportivos han aplicado con mucho esfuerzo ya que han cuidado los recursos.