Debe Gobierno Federal conocer sentir de pescadores deportivos y ribereños de no abrir a comercialización del dorado

Cabo San Lucas.- Jorge Téllez Landín, representante del Sindicato de Propietarios de Embarcaciones para la Pesca Deportiva de Los Cabos como la Unión de Pescadores de Pesca Deportiva de Los Cabos y muchas otras instituciones y agrupaciones locales y nacionales, daremos a conocer el por qué decimos no a la comercialización de la especie del dorado, mismo que está reservado por ley en forma exclusiva a la pesca deportiva, esta actividad genera una muy importante fuente de empleos directos e indirectos, además de una fuerte derrama económica para éste y muchos otros estados de la República, además de ser una de las especies más importantes de la cadena alimenticia del marlin.

Añadió que la pesca comercial en México se encuentra en muy mal estado y “así que si queremos recuperar los recursos marinos deben existir planes de manejo para las especies y así conservar el desarrollo y reproducción de una manera sustentable. No se deben de explotar irracionalmente los recursos ya que debido a eso estamos como estamos”.

El dorado es una especie destinada en forma exclusiva a la pesca deportiva por lo que no se puede tocar, además de que pescadores comerciales deben respetar las 50 millas de costa y reportar las capturas cada arribo de viaje y no una vez al año.

Puntualizó que todas las capturas incidentales deberían ser donadas a instituciones públicas como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, asilo de ancianos, Casas de Día, entre otras instituciones de asistencia, “pedimos al público en general a que no compre estas especies para que no tengan valor en el mercado“.

De igual modo envió una fotografía a CPS Noticias para demostrar que una imagen puede decir más que mil palabras, por lo que espera y todas las comunidades del estado y de la República mexicana se unan a esta defensa “ya que hoy por hoy es ilegal capturar dorado en forma comercial”.

Explicó cómo se rompen las leyes en algunas comunidades; algunos pescadores colocan boyas con palma, corcho, redes, y cuando están cargadas de carnada se acercan a comer los dorados, pez vela y marlin, los pescadores rodean con sus redes de cerco arrasando con todo lo que se encuentra al rededor de la boya sin respetar tamaño ni volumen.

“Después se tuvieron que cambiar las artes de pesca a cimbras y palangres, prácticas que afectaron los recursos marinos de los litorales mexicanos, por lo que autoridades tuvieron que vedar el tiburón en los meses de mayo a agosto, posteriormente el dorado y el marlin se recuperaron un poco, demostrando que si se manejan las especies correctamente se pueden recuperar”.