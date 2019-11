Debe haber compromiso con ciudadanos de parte de diputados morenistas; lamentable postura  en tema de ley de movilidad: Celestino Atienzo

“Sería muy importante que se pudiera seguir trabajando en ese proyecto, la ley de movilidad no sólo son plataformas digitales y taxis, es mucho más que eso y lo deben de entender los diputados; para que eso suceda debemos tener diputados que tengan su razonamiento propio, que se informen, que lean y primordialmente que sean personas que tengan un compromiso con los ciudadanos. Estos diputados llegaron de pura casualidad, ya que ninguno de ellos era conocido, no tenían la posibilidad, ni siquiera habían participado en temas políticos, por eso mismo deberían de estar agradecidos con el pueblo que fue el que los llevó a su posición, deberían de dar resultados y trabajar en beneficio de los ciudadanos y no por compromisos políticos o recibir instrucciones de quienes tenga intereses en el tema de transporte”, cuestionó.

Diversas personalidades han emitido sus posturas al respecto, donde exhortan a los diputados del Congreso del Estado a que den marcha atrás sobre su postura de rechazo a la ley de movilidad. Celestino Atienzo se sumó a este llamado al Legislativo, añadiendo que solamente sería cuestión de que se presentase un nuevo dictamen, donde se revise y se tenga una gran posibilidad de que se avance el tema en Baja California Sur.

“Nosotros hacemos un llamado y una invitación a los diputados, ya que son quienes han bloqueado esta posibilidad, a que se pongan a estudiar, que revisen y corran el lápiz o que se asesoren adecuadamente para que puedan darles a los ciudadanos un resultado favorable y positivo, y que finalmente Baja California Sur pueda estar en este gran esquema de competencia donde el que salga ganando sea el ciudadano.”

Sinaloa y Baja California Sur son los únicos estados que no liberaron el transporte en el gobierno de ex mandatario mexicano, Carlos Salinas de Gortari, en el cual se dio una gran liberación de transporte que culminó con los monopolios en México. Los Congresos estatales no lograron avanzar, actualmente se sigue luchando por cambiar esa situación después de muchos años.

En un gran retroceso y lamentable para el estado, el que se esté propiciando esta situación cuando se tiene una gran posibilidad de aprobarla, ya que se cuenta con una mayoría de personas de un partido político, aseveró el entrevistado.