“Debemos mantenernos alertas ante amenaza de proyectos mineros en BCS” Martha Moctezuma

San José del Cabo.- Para la directora ejecutiva de la Asociación Los Cabos Coastkeeper, Martha Moctezuma, sigue existiendo la amenaza de la minería tóxica, por lo que llamó a no bajar la guardia, a estar la sociedad civil organizada vigilante de no permitir que se instalen estos proyectos tóxicos para Baja California Sur.

En entrevista, Martha Moctezuma señaló con relación al revés que diera la Semarnat a la minera canadiense con el proyecto La Pitalla, que se ha realizado un excelente trabajo por parte de los ciudadanos en defensa para la no instalación de proyectos mineros tóxicos.

Varias organizaciones se han sumado a esta labor, porque sí preocupa lo que puede afectar al estado un proyecto de esta naturaleza.

En lo que respecta a su asociación, indicó que su tema es más enfocado hacia la protección de las costas, las playas; pero esto de la minería sí afectaría también a la zona costera, por lo que dijo que es preocupante que sigan insistiendo, “porque ahí sí hay un poder fuerte que esperemos que no logren su cometido”, subrayó.

Mencionó que no son muchas organizaciones, pero las pocas que hay traen agenda en temas bien definidos, “nosotros en Los Cabos Coastkeeper estamos enfocados a las áreas naturales protegidas, sobre todo a la bahía de Cabo San Lucas y también en el tema del estero. En este asunto, “logramos conseguir un recurso que ejerció el Cibnor y hacer un estudio sobre la parte hídrica de la cuenca del estero, proyecto en el que se ha estado trabajando y vamos a iniciar con un análisis sobre los puntos recomendados por los estudios del Cibnor y determinar qué es lo más importante para enfocarnos a eso y consensuarlo con los otros compañeros de las organizaciones que hay en el estado”.

Con respecto al tema de los proyectos mineros tóxicos, dijo:”hay que estar siempre pendientes, porque si no estamos atentos, si nos confiamos, cuando despertemos a lo mejor ya está instalada ahí la minera; entonces, sí hay que seguir trabajando, hay que pensar en el futuro de los hijos, los nietos, porque si soltamos un poco el tema nos vamos a llevar una desagradable sorpresa”, concluyó.