En Los Cabos debemos pasar a las acciones: Ariel Castro

Luego de que el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, hiciera hincapié en el llamado a cumplir con las obligaciones conferidas por los servidores públicos de primer nivel, al inicio del Gobierno con sentido humano que encabeza. El secretario general, Ariel Castro Cárdenas, se reunió con directoras y directores tanto municipales como generales, para reiterar el llamado a desempeñar las funciones administrativas de trabajo y compromisos establecidos desde su toma de protesta como servidores públicos de hacer caso omiso. Se realizarán los señalamientos pertinentes a través de la Contraloría General.

“Las sanciones son diversas, primero son apercibimientos, luego actas administrativas y finalmente, de no acatar las disposiciones le daremos las gracias a quien sea, lo comenté y lo sostengo: el hecho de que sean amigas o amigos del alcalde o recomendados no los exime de esta determinación, porque incluido un servidor nos regimos por resultados dentro del Gobierno”, explicó Castro Cárdenas.

Lo anterior, -señaló el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos-, surge a raíz de una serie de quejas que ha presentado la ciudadanía, entre las que destacan, el hecho de no recibir la atención que se merecen por parte de los servidores públicos, no se encuentran en su oficina y que no se cumplen con horarios establecidos, por lo que a través de la Contraloría General, se comenzará a actuar en consecuencia.

Asimismo, hizo énfasis en evitar caer en observaciones por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, ya que todos los presupuestos asignados a las áreas del Ayuntamiento de Los Cabos tienen especificaciones para que tipo de gasto debe ser utilizado; por ello, dijo, que la Administración pública no puede estar inventándose situaciones que no se estén planeando: