Deben actualizarse Planes de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico: Narro

Carlos Narro Flores, asesor ambiental y representante de la Asociación Sudcaliforniana de Pesca (Asupesca), dijo que para considerar a Los Cabos y La Paz en el desarrollo de 3 proyectos con cooperación internacional en el tema del turismo sustentable, primero deben actualizarse los Planes de Desarrollo Urbano y el del Ordenamiento Ecológico, de no hacerlo serían estrategias “cojas”, señalando que la zona marina también debe ser tomada en cuenta, debido a que la pesca deportiva y el avistamiento de ballenas son actividades turísticas muy importantes en el Sur de la entidad.

Informó que es muy interesante que se den estos proyectos, autoridades en sus 3 órdenes de gobierno y conocida organización internacional trabajarán en acciones de gran interés y que habla de ciudades sustentables, estrategia de ciudades costeras, conocimiento e integración de criterios de conservación y biodiversidad, así como lo relacionado al cambio climático.

“Lo que queda pendiente, para que estos proyectos realmente puedan aterrizarse, es que el Ayuntamiento tenga instrumentos de planeación ambiental vigentes y el primer instrumento que no está actualizado es el Programa de Ordenamiento Ecológico (POEL) y no se ha renovado desde el 94, ha estado en la congeladora desde el 2006, 08, 10, 11, además de que el Plan de Desarrollo Urbano tampoco está actualizado, así que este tipo de estrategias de planeación para un desarrollo sustentable ligado al turismo empezará cojo”.

Añade que primero hay que cambiar la base para que se pueda seguir un desarrollo a futuro, en el tema de zonas costeras y turísticas costeras, no se puede olvidar la franja marina y más aún, cuando el desarrollo turístico de Los Cabos y otros municipios están ligados íntimamente con la pesca deportiva, así que no podemos hablar de una sustentabilidad en tierra cuando no lo hay en el mar.

“Lo interesante sería participar en esas mesas de trabajo para que la política pública aterrice de fondo; el proyecto que promueve la Secretaría de Turismo con el Fondo Mundial de la Naturaleza y la Conservación en la Sierra de la Laguna, vienen a reforzar un tema que tiene años implementándose en la zona serrana antes mencionada, incluso ya hay un programa de desarrollo sustentable y acciones en tiempo y forma ya controlado y que bueno que los vengan a reforzar”.

Puntualizó que lo ideal sería replicar esos esquemas en la zona marina, aun fuera de las zonas protegidas, además de reforzar la vigilancia en la pesca deportiva y principalmente en la pesca comercial de altura y la no registrada o ilegal.