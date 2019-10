Deben atender problemática de reubicación en Puerto Nuevo y Chula Vista: ciudadanos

En un sondeo realizado en la cabecera municipal, los habitantes coincidieron en que se le debe de dar una solución a la problemática de reubicación por parte de Infonavit a las familias de Chula Vista y Puerto Nuevo, que se encuentran en riesgo constantemente por ser fraccionamientos ubicados en zonas en medio de arroyos, ya que no se puede permanecer en la espera incierta.

Gabriela Juárez

“Primero que nos vendieron con engaños y hasta ahorita siguen así, nada más nos tienen esperando; pasan días de lluvias y todo y uno con el miedo, nada más no se resuelve nada. Ha ido la Presidenta y todo, pero pues la verdad no nos reubican; nos dan apoyos como el botiquín, no hay algo claro. Habían dicho que iban a poner el muro de contención, pero hasta ahorita nada, nada más está en veremos.”

Juan Alba

“Yo creo que sí es un punto crítico, ya que pone en riesgo la vida de los ciudadanos, de las personas que están viviendo ahí, de sus familias; yo creo que sí debe de haber una oferta para ellos, para reubicarlos en algún punto o que pudieran cobrarles menor cantidad para que ellos puedan establecerse en un nuevo lugar, para ayudarlos de esa forma.”

Carlos Reséndiz

“En realidad sí queremos nos explique el Gobierno por qué no se ve nada claro; nos habían dicho que sí iba a haber una reubicación, pero no se ve nada, incluso yo me he presentado a la Casa Ejidal, pero nada más no.”

Victoria Nava García

“Lo que pasa es que cuando llueve ahí se pone todo feo, todo se inunda, no se puede pasar; uno se queda incomunicado, atorado ahí por horas, hasta que llega la ayuda, hay veces, si es que llega.”