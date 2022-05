Autoridades deben tener brazo firme para lograr obtener reserva territorial

Vincent Ferrero, vocal de FIABCI México informó que, en Los Cabos, urge la regulación del costo de tierra para crear más vivienda de interés social, de lo contrario los precios sobre la renta seguirán incrementando de manera alarmante.

“La renta en Los Cabos es muy alta, porque justamente no hay vivienda, entonces lo poco que hay, se renta, pero se renta muy caro, eso no es sano, no podemos ser un destino turístico de primer nivel, con desarrollos de lujo, con campos de golf y con precios muy altos y que los trabajadores no puedan acceder a la vivienda por falta de oferta”, enfatizó.