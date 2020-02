Deberán autoridades informar si desarrollador de ciudad sustentable cumplió con fianza: Álvaro Ramírez

El ex director de Planeación y Desarrollo Urbano de Los Cabos informó que desarrolladores ya iniciaron con el proyecto ubicado cerca del Centro de Convenciones

Cabo San Lucas.- Álvaro Ramírez Gálvez, ex director de Planeación y Desarrollo Urbano de Los Cabos, dio a conocer que autoridades municipales no han dado seguimiento a la denuncia ciudadana interpuesta desde septiembre del año pasado ante Contraloría y en la que se revela la presunta falsificación de firma del ex servidor público en un proceso de lotificación, así como el no pago de una fianza de 180 millones de pesos que garantice los servicios básicos del proyecto a desarrollar, denominado Ciudad Paraíso y que se ubica en San José del Cabo, cerca del Centro de Convenciones.

El demandante explica que antes de concluir la XII administración de Los Cabos, desarrolladores se acercaron a realizar los trámites necesarios para llevar a cabo el proyecto de una ciudad sustentable que se ubica cerca del libramiento carretero de cuota y en el que se había hecho un acuerdo que consistía en garantizar los servicios básicos de agua, alcantarillado y energía eléctrica, esto a principios del 2018, por lo que era necesario contar con una fianza.

Explicó que desarrolladores a principios de septiembre del 2018 habían llevado una propuesta de fianza de 60 millones de pesos, cantidad que no era suficiente para garantizar el agua, energía eléctrica y alcantarillado del lugar, debido a que el polígono a construir estaba a 4 kilómetros de los servicios que se pretendía conectar, sin embargo el asunto quedó ahí para el entrevistado, hasta que personal a su cargo le mostró un documento con la firma falsa, lo que fue una gran sorpresa ya que tampoco venía el pago de la fianza.

Asevera que el 26 de septiembre del 2018 se llevó una gran sorpresa y es que la documentación para la lotificación no traía adjunta la fianza solicitada y a la vez estaba firmada por Ramirez Gálvez, cosa que desconoció de inmediato y dijo que no era su rúbrica, por lo que procedió a denunciar ante las instancias correspondientes.

Concluyó que hace días pasó por la zona en donde está proyectada la ciudad sustentable, percibiendo que se está llevando a cabo el proceso de desmonte, por lo que dijo que sería interesante saber si el desarrollador cumplió con la fianza millonaria que garantice los servicios básicos acordados, ya que no hacerlo el compromiso recaerá en la autoridad.

Cabe señalar que este ex servidor público ha entablado otras denuncias ante las instancias de la Contraloría, por presunta falsificación de su firma, en los casos de obras de construcción en zonas privilegiadas como El Médano y en El Tezal frente a un desarrollo hotelero, en este último se comprobó que la rúbrica sí fue falsificada.