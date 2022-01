Décadas en el abandono y hoy dejará de ser un elefante blanco

Después de estar décadas en el total abandono, el elefante blanco ubicado en la Marina de Cabo San Lucas será rehabilitado, al instalarse un hotel de 150 cuartos, locales comerciales, museo interactivo y un tranvía, que generarán una importante fuente de empleos, además de contarse con andadores francos y bien definidos con atractivo impacto visual esperando en dos años concluir el hotel y en siete meses la rehabilitación de los andadores.

Esta mañana se llevó a cabo la colocación de la primera piedra de lo que será el desarrollo turístico Place at Cabo, estuvieron presentes autoridades municipales, del Fondo Nacional de Turismo y diputado local.

Eduardo Sánchez Navarro, empresario de la localidad, manifestó que esta propiedad originalmente tenía un litigio a insistencia de una institución bancaria, por lo que el sindicato de la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina y él, llegaron a un acuerdo amistoso para resolver lo del pleito legal, reconociendo el hotelero el compromiso que se tenía con la sociedad será saldado y es que, darán por resuelto el problema de mala imagen.

El entrevistado, dijo que esta inversión tiene el objetivo de no afectar al destino y para eso, debe tenerse un Plan de Desarrollo Urbano actualizado, que determine en qué se tiene que hacer, o no, para no dejarlo a la discrecionalidad.

El PDU se va a respetar y los problemas que tenemos aquí, es que se han dado muchas cosas que no fueron vistas por el Plan de Desarrollo Urbano y eso es inaceptable, hay muchos inversionistas que no son responsables, otra cosa, es que la inversión debe venir con beneficio social, no podemos estar más de acuerdo con el presidente municipal y eso es nuestro compromiso.

Óscar Leggs Castro, presidente municipal de Los Cabos cuestionó públicamente cuándo empezarían con los trabajos de rehabilitación, debido a que este proyecto generaría fuentes de empleos y condiciones de sana convivencia para locales y turistas, aseverando que ya era tiempo de atender este edificio abandonado que provocaba situaciones en contra del gobierno, advirtiendo la importancia de que la inversión debe tener responsabilidad social.

Tenemos que buscar fuentes de empleo, un empleo más, es una despensa menos y que da el gobierno, hay que enseñar a la gente a trabajar a no estarles dando despensas, hay personas que vienen a fomentar las fuentes de empleo y por supuesto nosotros estaremos de la mejor disposición de que esto avance.