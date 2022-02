65 decibeles lo permitido para comercios después de las 22 horas

Luego de que población de Cabo San Lucas mediante la denuncia ciudadana informaran a este medio de comunicación sobre el excesivo volumen que algunos establecimientos emplean a altas horas de la noche, CPS Noticias platicó con Raúl Verdugo, director general de Ecología y Medio Ambiente, quien destacó que es un tema que ya se está regulando.

Explicó que de inicio ya tuvieron un acercamiento con el Centro Histórico de San José del Cabo para tratar el tema, quienes a su vez tuvieron una gran respuesta y continuarán avanzando hacia Cabo San Lucas.

“Precisamente hace como una semana y media, el director de normatividad, el licenciado Miguel Ramos se dio a la tarea de ir a visitar a los comerciantes del Centro Histórico, y les entregamos un escrito, si bien es cierto que ellos deben de conocer cuáles son las reglamentaciones, la idea es no ser coercitivos e invitarlos a que trabajen bien, apegado al reglamento”, destacó.

Expuso que el tema implica un trabajo permanente de parte de los Inspectores de Ecología quienes hacen las visitas a los comercios, para en primer lugar hacer la invitación a respetar Nom-081-Ecol-1994 que aplica al tema de los decibeles, para también en donde se les instruye sobre el manejo de los residuos sólidos.

“Por ejemplo, en zona industrial y comercial que es lo que me estás preguntando, ellos deben de respetar un límite máximo permisible de 6-8 de la noche de 68 decibeles, de 10 de la noche a 6 de la mañana, 65 decibeles”.

Finalmente reiteró que la intención no es llegar e imponer sanciones, si no primero concientizar e instruir, no obstante, si hacen caso omiso es cuando se aplican las multas, mismas que en base al artículo 177 del Reglamento de Ecología van desde los 100 a los 10,000 días de salarios mínimo dependiendo de la infracción y si esta daña o pone en peligro la flora, fauna, la salud pública, el ambiente o los ecosistemas.