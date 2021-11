Deciden cremar restos de Enrique Rocha

El primer actor Enrique Rocha será cremado para que sus cenizas lleguen a su última morada: una capilla en Tecamachalco, al lado de sus padres.

Durante el último adiós que este lunes se ofreció en honor a “El Rochón”, el vástago del histrión aseguró que su padre dejó un importante legado.

“Yo creo que el más importante de todos siempre fue ‘sé una buena persona con todo mundo’, algo que he tratado también de pasar para mis hijos, creo que eso es lo que más me llevo de él, además de su inmenso cariño y el respeto que le tengo más allá de la parte laboral que tiene, como humano es increíble todo lo que me dejó”.