Declaración anual es un requisito que se debe cumplir

La declaración de impuestos en México es un reporte que deben presentar las personas físicas y morales al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Es aquí donde se declaran los ingresos, gastos, utilidades, así como los movimientos con clientes, proveedores y trabajadores. A partir del primero de abril, todas las personas físicas pueden comenzar a presentar su declaración anual de impuestos.

Con motivo de la declaración anual de impuestos hace unos días, CPS Noticias cuestionó a Fernando Altamirano, quien es contador público, sobre la importancia de este procedimiento. Indicó que este trámite forma parte de las responsabilidades de los contribuyentes en el país y se apoya legalmente en el artículo 31 de la constitución.

“No solo es importante, es una obligación constitucional a la que tenemos todos los mexicanos de contribuir al gasto público de la Federación, los estados y el municipio; esto lo establece la constitución, los meses para hacerlo son marzo para personas morales y abril para personas físicas, por lo cual es tiempo de prepararse para presentarlas. ¿Cuál es la importancia? Una es cumplir con la obligación y no ser sancionado por la autoridad por no cumplir con esta obligación y la otra es contribuir al gasto público que sirve a los gobiernos para prestar los servicios públicos a los que están obligados, como salud, seguridad, transporte público, alumbrado y los diversos servicios públicos que se deben ejercer”.

Si no se realiza este procedimiento fiscal, se pueden adquirir consecuencias que van desde recargos por no cumplir en tiempo y forma este procedimiento, hasta ser acreedores a sanciones administrativas y multas. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, el artículo 82 estipula que las multas pueden ascender a los 15 mil 860 pesos o hasta los 31 mil 740 pesos para aquellos contribuyentes que no presenten las declaraciones. Asimismo, el SAT puede determinar, tras una serie de faltas administrativas, una cancelación de los sellos digitales.

Y aunque los términos administrativos pueden sonar complicados, Fernando Altamirano mencionó que este trámite es más sencillo de lo que se piensa y se puede realizar a través del sitio web del SAT o bien, en las oficinas tributarias.

“Lo único que necesitas es tener tu RFC, tu contraseña y acceder al portal en el área de declaraciones anuales personas físicas en la página del SAT. Ahí vas a ver precargada la información que tu patrón le envió al SAT, de ingresos y retenciones que te hizo. Es cuestión de que ingreses tus deducciones personales que son las más comunes: gastos médicos, gastos dentales, honorarios, colegiaturas y el mismo sistema te hace un cálculo del impuesto usualmente a sueldos y salarios, te da un saldo a favor, el cual puedes pedir en devolución”.

Para finalizar, el contador público e integrante del grupo Madrugadores de Los Cabos, Fernando Altamirano, realizó la invitación a la ciudadanía para que realicen este trámite y puedan obtener un saldo a su favor, mismo que puede ser retirado buscando siempre la asesoría del personal capacitado.

“Yo recomiendo mucho a todos los trabajadores, que se acerquen al SAT para que obtengan su contraseña y puedan presentar su declaración anual en las mismas oficinas del SAT los pueden ayudar a presentar su declaración anual o en todo caso se acerquen con los expertos contadores públicos para que los puedan asesoran este proceso y puedan pues muy posiblemente obtener un saldo a favor en devolución”.

Ante cualquier duda o aclaración se invita a la ciudadana a comunicarse al Centro de Orientación del SAT al 55 627 22 728 o bien acudir a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria ubicadas en Calle Adolfo López Mateos núm. 206, Cabo San Lucas.