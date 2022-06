Decomisan en BCS mil vapeadores

Este mes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto oficial por el cual quedará prohibida la circulación y comercialización de nuevos productos de tabaco conocidos como vapeadores o cigarros electrónicos.

Esto se debe a que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió la alerta máxima contra el consumo de estos productos por su contenido nocivo para la salud. En se mismo sentido el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el estado, José Manuel Larumbe, comentó que se están realizando operativos en negocios de la entidad para retirar este producto del mercado, de igual forma de manera coordinada se trabaja con la Guardia Nacional en los aeropuertos para detectar los vapeadores que ingresan de manera ilegal.

“Se hacen las visitas de verificación dónde se encuentran productos que no están permitidos o que tienen alguna alerta. Primero se hace el llamado a la tienda que no lo haga, en caso de no quitarlos se hace un aseguramiento dónde se llevan para su destrucción o su tratamiento final. Aquí lo importante es que se hace operativo con la Guardia Nacional en el aeropuerto para poder detectar la paquetería que llega con este tipo de productos para poder identificar y quitarlos del mercado”.