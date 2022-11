Quedaron definidos los 8vos de final de la Champions League

Este lunes se realizó el sorteo oficial de los octavos de final de la UEFA Champions League 2022-2023, el cual dejó encuentros muy interesantes para la siguiente ronda del torneo de clubes más importante del mundo.

Entre los cruces más atractivos se encuentra el partido entre el Real Madrid y el Liverpool. Partido donde se revivirá la final de la edición pasada y en el cual los merengues buscarán seguir con paso firme en busca del bicampeonato, mientras que Jürgen Klopp y sus dirigidos quieren saciar su sed de revancha.

Otro de los encuentros más llamativos es el PSG vs Bayern Múnich. Serie que promete sacar grandes emociones con Messi, Neymar y Mbappé liderando la ofensiva parisina ante la máquina alemana de Julian Nagelsmann.

En más partidos destacados se encuentran el choque entre el Borussia Dortmund y el Chelsea; además del Milan vs Tottenham y el Manchester City vs RB Leipzig.

El resto de los octavos de final los completan Brujas vs Benfica y Eintracht Frankfurt vs Napoli.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022