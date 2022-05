Gallo Rodríguez dejará el Tribunal Superior de Justicia del Estado en 2023

Luego de once años al frente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur, el Magistrado Daniel Gallo Rodríguez dejaría el cargo como presidente en abril del 2023; así lo indicó el diputado local, José María Avilés Castro, y añadió que no habrá más reelecciones en el puesto cómo se hizo durante la última década.

El tema surge a unos días de que el presidente del tribunal presentará su informe de actividades y tras las manifestaciones que han realizado algunos ciudadanos en lo que va del año, entre ellas la huelga de hambre que hizo una persona en la explanada de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En este sentido, el legislador morenista explicó que con las reelecciones no se cometieron faltas a la normativa estatal:

“Hay diferentes interpretaciones de la ley y nosotros estamos con la interpretación que establece que el presidente del tribunal durará en su encargo 3 años y no dice nunca que no deba de reelegirse, y quién lo hace electo es el pleno de la judicatura que son los propios magistrados, que es otro poder y nosotros no podemos intervenir en otro poder”, detalló.