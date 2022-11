¡Dejen de secuestrar la educación! Piden padres de familia de Los Cabos

Maestros de educación básica dejaron sin clases a más de 50 mil alumnos al irse de nueva cuenta a paro laboral. Este tema ha comenzado a molestar a los padres de familia, quienes señalaron que no pueden continuar con estas acciones que han comenzado a afectar la educación de los niños de Los Cabos.

Adriana López Monje, presidente de la Asociación de Padres de Familia, aseguró que los maestros utilizan a los niños para cumplir sus objetivos de presionar a las autoridades con el incremento de salario a los maestros compensados.

“No pueden seguir los maestros con estas acciones, paros, cada vez que se les ocurra; secuestrando la educación de los niños para lograr sus objetivos. Eso no está bien, no lo vamos a avalar; creemos que no es la forma correcta y les solicitamos al gobierno del estado que les cumpla como pedimos que nos cumpla a nosotros; no hay escuelas, espacios”, comentó.