Del Toro expresa su indignación por la muerte de Giovanni

Como medida de sanitaria ante el COVI-19, se implementó en todo el país el uso de cubrebocas y la sana distancia. Desde abril, Jalisco determinó el uso obligatorio de cubrebocas.

En apego a esta disposición, el pasado 4 de mayo autoridades policiacas de dicho estado arrestaron a Giovanni López por no portarlo. Circuló, a través de redes sociales, un video tomado por un familiar de Govanni. Horas después, la familia fue notificada que Giovanni estaba muerto.

Hoy, después de un mes, se dio a conocer este caso de abuso, lo que provocó la indignación de miles de mexicanos que se manifestaron en redes sociales. El cineasta, Guillermo del Toro, a través de twitter, aseguró que es una locura que estos hechos ocurran “a nombre de un asunto de salud pública”.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt

— Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020