Del Toro no descansa: retoma Pinocho y nueva serie animada

El Universal.- En medio de la pandemia por el Covid-19, Guillermo del Toro no descansa y retomará la producción de su versión fílmica de Pinocho y estrenará serie en plataforma digital.

El realizador de “La forma del agua”, por la cual ganó dos premios Oscar anunció en su cuenta de twitter que se alejará por dos semanas de esa red social y seguirá con esas actividades.

“Wizard se lanza a principios de agosto y reiniciamos la producción de Pinocchi lentamente”, escribió el tapatío.

La historia del muñeco de madera se encontraba en trabajos cuando llegó la contingencia sanitaria. Desde el año pasado Del Toro estaba laborando en el guión y la música del filme animado.

Parte de la animación se realizará en el recién creado Centro Internacional de Animación en Guadalajara, su tierra natal.

“A Pinocho lo presentamos en todos lados por 10 años, la mayor parte del tiempo me han dado un no. La gente me piensa como un emperador romano, comiendo uvas, decidiendo qué hacer, pero es así, cuando llegué a Netflix obtuve un si”, contó el año pasado en su visita al Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

“Wizards”, en tanto, es la tercera entrega de la trilogía “Tales of Arcady”, que comenzó en 2016 con “Trollhunters”, donde un misterioso amuleto y un adolescente, podían salvar dos mundos. Estaba basada en la novea homónima escrita por Daniel Kraus y Del Toro.

Dos años después se estrenó “Los 3 de abajo: relatos de Arcadia”, con dos alienígenas adaptándose a la cultura humana.

En “Wizard”, los troles, alienígenas y magos que viven en Arcadia deberá enfrentar una batalla para su supervivencia.