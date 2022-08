Delincuencia a nivel nacional afecta de manera indirecta a Los Cabos: CNET

A lo largo de este 2022, la recuperación turística en los diferentes destinos ha sido palpable; lamentablemente, esto ha comenzado a opacarse derivado a la degradación de categoría dos en el espacio aéreo mexicano, y recientemente, por las alertas de viaje que ha emitido Estados Unidos por los hechos de alto impacto que se han suscitado en la zona norte y occidente de nuestro país.

Estos dos fenómenos han comenzado afectar la llegada de visitantes, de acuerdo a datos del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur), estima que las aerolíneas mexicanas han perdido 2.3 millones de pasajeros por los momentos de inseguridad que vive nuestro país; esto representa unos 9 mil 200 millones de pesos en pérdidas.

Referente a este tema, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) capítulo Los Cabos, Mauricio Salicrup, mencionó que se está trabajando para crear carpetas de información que detalle de la situación actual que vive el país, esto para que los socios comerciales no tomen medidas drásticas, como el cancelar viajes que afecten el flujo de llegada de turistas.

“Obviamente nosotros estamos trabajando a nivel nacional con esta carpeta y en particular con la información que se genera en cada uno de los lugares en dónde suceden cada uno de estos acontecimientos para mantener informado a los países emisores de turismo. Evidentemente esto es un esfuerzo que se hace para intentar que las alertas de viaje no sean tan agresivas, y no motiven una desaceleración en cuanto a flujo de turistas a México”.