En 10 meses los delitos sexuales incrementaron 27% en BCS

Los delitos sexuales incrementaron 27% en el estado de Baja California Sur, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que arrojó que de enero a octubre del 2021 se contabilizaron 674 carpetas de investigación de esta índole, pero comparado con el mismo periodo pero del 2022 aumentó a 856 casos.

Cabe señalar que, las cifras que refiere dicha dependencia son con base a los presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las Procuradurías Generales de Justicia del Estado y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, es decir las denuncias formales que se interponen ante autoridades.

Acoso, hostigamiento sexual y violación equiparada no registraron incremento entre 2021 y 2022, por otro lado, en los últimos dos años no contabilizó caso de incesto, no obstante, no significa que no se desarrolle está conducta en el estado.

Particularmente la conducta del abuso sexual tuvo un incremento considerable comparado con enero a octubre del año pasado y el actual, ya que de 258 casos incrementó a 353, es decir el 36.82%.

Del mismo modo, el delito de violación simple tuvo un incremento del 19.78%, al registrar 183 carpetas de investigación en los primeros 10 meses del 2021, sin embargo, aumentó en lo que va de este año al pasar 218 casos.

Es preciso señalar que, de acuerdo con la más reciente actualización de datos en el Semáforo Delictivo de Baja California Sur, en el municipio de Los Cabos disminuyeron 1.69% los casos de violación, entre enero a octubre del año pasado se registraron 120 casos de este delito, pero, el mismo periodo del presente año, fueron 118, o sea, dos casos menos.