Demandan en La Ballena “urgente” campaña de limpieza

San José del Cabo. – Tras las lluvias reportadas en el mes de septiembre en tierras cabeñas, los habitantes de la colonia “La Ballena” reportaron un fuerte problema de basura ubicada en los alrededores de las casas, misma que se ha originado por el acumulado de residuos, desmonte y quema de basura no orgánica. Los vecinos piden a las autoridades una urgente campaña de limpieza, además de un camión de basura que recolecte los desechos.

Ana Gabriela Domínguez González realizó un llamado a las autoridades para solicitar su apoyo con unidades para la recolección de basura, ya que no es suficiente la ruta actual de los camiones.

“La mayoría de las personas buscan tirar la basura, en donde se les haga más fácil, en los campos libres o terrenos baldíos; nosotros estamos ahorita prácticamente sin basurero y los domingos donde pasa el camión de la basura es supuestamente del Ayuntamiento, tenemos que pagarle u otorgarles propina para que retiren la basura, si no, no se lo llevan; muchas personas prefieren quemarla para no pagar”.

Detalló que ciertos vecinos que cuentan con lotes baldíos, utilizan esos terrenos para almacenar sus desechos, lo que provoca consecuencias de mal olor y malestar para los habitantes de los alrededores.

Asimismo, Lizbeth Ramírez Amaya, vecina de la colonia La Ballena aseguró que la problemática es fuerte y no se le da una solución.

“Dicen que mandan a limpiar, pero no es del todo cierto. Nosotros como vecinos no tenemos la conciencia de estar limpiando; por lo menos yo lo pongo afuera y espero a los camiones de basura, pero no pasan, no tengo camioneta; los vecinos tampoco se organizan, no es solamente problema del Ayuntamiento también de nosotros”.

Informó que se ha hablado con los vecinos respecto al recurrente problema, en donde se ha propuesto recolectar toda la basura en un solo sitio y llamar a una unidad para que la retire, pero existe un gran desinterés por parte de los habitantes.

Otras vecinas de la colonia coincidieron en que es conocida la situación por parte de las autoridades, pero no existe un seguimiento donde se demuestre el apoyo que se les promete.

Para finalizar, reiteraron lo necesario que es el que se apoye con camiones de basura, que determinen un horario para su paso o simplemente que las unidades encargadas de esa colonia profundicen en su recolección y recojan todo tipo de basura.