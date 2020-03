Demi Lovato y Max Ehrich revelan por accidente su relación amorosa

“Mis ángeles”, comentó en una fotografía de su nuevo novio

(Notimex).- La cantante estadounidense Demi Lovato reveló accidentalmente, tener una relación con el actor Max Ehrich, durante una transmisión en vivo que realizó el también músico.

En el concierto en línea, que realizó Ehrich en su cuenta de Instagram, Lovato se coló en el cuadro en vivo, con la intención de cubrirlo con una cobija, mientras el famoso de 28 años le susurraba “Estoy en vivo”.

La intérprete de I Love Me reaccionó con una carcajada y abandonó rápidamente el cuadro de la transmisión. Por su parte, Max cubrió su cara con las manos e hizo evidente el error con un gesto de sorpresa.

Recientemente, Lovarto declaró no estar interesada en una relación de pareja, durante una entrevista para The Ellen DeGeneres Show, un programa televisivo de Estados Unidos.

“Estuve en aplicaciones de citas por un tiempo y como he pasado algún tiempo conmigo misma en los últimos meses, me di cuenta de que soy el tipo de persona que encontrará alguna forma de regular la tristeza o soledad o lo que sea”, dijo, tras cuestionarle sobre su vida amorosa.

Sin embargo, el clip reveló lo contrario y los fanáticos no tardaron en especular sobre su relación, que más tarde Demi Lovato reconfirmó, tras comentar “Mis ángeles”, en una fotografía que compartió el actor, donde aparece junto a su mascota.

Demi Lovato’s rumored boyfriend Max Ehrich was on IG Live and Demi Lovato accidentally popped in. 👀 pic.twitter.com/NXZhoztwwb

— Pop Crave (@PopCrave) March 29, 2020