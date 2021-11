Denuncié ser víctima de violencia sexual para evitar más victimas: Eufrosina

La diputada local, Eufrosina López, quien recientemente denunció públicamente en un foro que fue víctima de violencia sexual, con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional de para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, envió un mensaje para todas las mujeres, las jovencitas y adolescentes, denunciar cualquier situación de violencia, no permitir que escale sino frenarla y no ser una víctima más de un feminicida.

“No permitan no lleguen a vivir un estado de violencia por causa de costumbre, de tradición porque papá y mamá o mis seres queridos dicen que lo que estoy haciendo está mal o es porque así debe de ser porque lo que manda Dios así debe de ser, no, la violencia no es normal, es violencia y no podemos permitir que más mujeres sigan viviendo víctimas de violencia sino al contrario debemos de erradicarla, decir basta y hay que demandar, empezar con la cultura denuncia y hacer conciencia a todas instituciones”.

Te puede interesar: Diputada Eufrocina López hizo público que fue violada siendo menor

Dijo en entrevista que debe prevalecer la cultura de no a la violencia, vivir dignamente, libres, respetándonos mutuamente, y ayudar a la vecina, amiga o conocida que esté enfrentando una situación de esta naturaleza, como equipo, hay que erradicar estas prácticas, planteó.

Al preguntarle porqué hacer público el que fue víctima de violencia sexual, la legisladora local respondió:

“Porque no quiero que una mujer más siga viviendo violencia de género o violencia intrafamiliar, desde el momento que una mujer permite por primera vez un insulto, un golpe y un maltrato desde ese momento su vida se vuelve ya violenta, jamás vuelve a vivir tranquila y nosotros debemos de pararlo. Porque no hay manera de cómo una mujer puede progresar si no vive tranquila, si no vive feliz si no vive libre”.

Si te marca una situación así, pero también debemos de recibir terapia para poder salir de ella y que sea eso un motivo para que te impulse a avanzar para que puedas forjar mejor tu vida futura y dejar atrás esa vida de golpes, hacer la diferencia y decir eso ya pasó lo que voy a vivir va a ser nuevo.

Reiteró que fue de adolescente cuando le pasó este difícil momento y hoy en día sabe perfectamente que si se puede erradicar hablando, externándolo y denunciando.

Recomendó a quienes enfrentan violencia buscar ayuda con psicólogos, con la policía, el DIF, los institutos de las mujeres, gobierno y sociedad unidos, es posible erradicar la violencia.

A los padres de familia, también les hizo un llamado:

“A los padres de familia les invito a que tengan ese verdadero nombre de padres, saber velar por el bien de sus hijas, para los hijos son los héroes, no permitan que la forma como sus hijos los miran no los destruyan descuidándolos, que sean como héroes y no que sean los primeros maltratadores de sus hijos y que permitan que la violencia llegue a su hogar por ser permisivos”, acotó.

Hay mucho por hacer aún en esta sociedad, mayor sensibilidad de las autoridades, de los policías, que no culpen a una mujer por perdonar a su agresor, que llegará el tiempo en que ya no lo haga, hay que acabar con la impunidad.