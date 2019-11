Denuncia ciudadana baches, socavones y obstáculos viales en carretera Transpeninsular

· “El tráfico de unos años para acá ha aumentado demasiado en lo que es el municipio de Los Cabos, en especial San José del Cabo está muy feo por esa zona, también se encuentran los baches en las paradas, ya son hoyos, no baches lo que ocasiona que los vehículos no puedan entrar e inclusive no se orillen, lo que provoca una obstrucción al momento de que quieren pasar otros carros”.