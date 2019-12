Denuncia prestador de servicios turísticos intimidación por parte del Ayuntamiento de La Paz

La Paz.- Denuncia prestador de servicios turísticos de la bahía de La Paz, intimidación por parte del Ayuntamiento de La Paz.

Así fue como lo declaró Julio César Castillo Talamantes, capitán de lanchas, quien además precisó que la falta de comunicación y acuerdos entre el Ayuntamiento luego de comenzar a trabajar en conjunto con los prestadores no ha favorecido la situación.

Detalló que incluso han sido intimidados por cuerpos de la Policía Municipal, sólo por no cumplir con las indicaciones del subdirector de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de La Paz.

“Estamos empezando a trabajar con ellos de la mano, ha habido desacuerdos entre ellos, ponernos de acuerdo y saber cómo vamos a trabajar, esperemos que el señor Montaño también haga su tarea bien y más allá de la cierta manera de intimidación, pues él trabaja de esa manera, pero que nos agarremos de la mano y trabajemos juntos, y dejar esa intimidación de venir con policías y amenazar con meternos a la cárcel, porque no cumplimos algunas cosas que él quiere que nosotros hagamos”, declaró.

Hizo llamado específico a Homero Montaño, subdirector de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de La Paz, para evitar las amenazas y llegar a un diálogo, ya que las intimidaciones influyen en el desarrollo de su trabajo.

“Tenemos que estar bien sicológicamente, moralmente y espiritualmente para poder hacer un buen trabajo y recibir bien a la gente, y no estar con un estrés o con precaución de saber si estoy haciendo bien o no las cosas, si van a venir a esposarnos y me van a llevar, invitamos a la autoridad policíaca a trabajar con nosotros pero no para que nos estén metiendo en la cárcel, esposándonos delante de la gente, es algo deprimente, como si fuéramos criminales”, manifestó.

Finalmente precisó que han sido 10 trabajadores quienes se han visto en la misma situación que él, por ello el atento llamado a las autoridades para llegar a un diálogo de manera pacífica y con ello poder continuar ofreciendo servicios de calidad al turista.