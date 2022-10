Denuncia regidora recibir amenazas por su trabajo

La tarde de este viernes la cuarta regidora del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Lucia Sánchez por el partido MORENA, externo mediante sus redes sociales que desde hace ya varios días, su persona ha recibido diferentes tipos de acciones para desacreditar su labor como regidora del Cabildo de Los Cabos, a través de notas periodísticas pagadas o publicaciones en perfiles falsos para ofender y desacreditar sus labores que realiza como funcionaria pública.

Dentro de la publicación compartida el día viernes se pueden leer las siguientes líneas:

“El día de hoy, desafortunadamente, estoy recibiendo llamadas de amenaza directamente y, en palabras textuales, me dicen ‘que te baje, porque si no, no sabes lo que te va a pasar’. Cuando me piden que ‘baje’, es en relación al trabajo que he venido desempeñando desde hace un año que asumí esta responsabilidad y este compromiso por Los Cabos”.