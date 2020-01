Denuncia vecina tiradero de basura doméstica, escombros, animales muertos y vivos en camino a San Felipe

San José del Cabo.- La ciudadana Guadalupe denunció ante las cámaras de CPS Noticias el tiradero de escombros y basura que viene la gente ajena a la zona y deja sobre el camino a San Felipe entre el fraccionamiento Monte Real y Colinas Plus en San José del Cabo.

“Pues la gente como ve que es arroyo pues piensa que es un lugar libre para poder tirar basura y tiran muebles, animales muertos y vivos, los camiones dompes vienen y descargan su basura, pero no porque sea un arroyo quiere decir que pueden tirar la basura por donde quiera, incluso hasta fuera de aquí donde nosotros vivimos han venido a tirar basura; realmente la gente no se esconde y no hay patrullas o alguna autoridad que les diga algo, aunque pues obviamente nosotros como vecinos les gritamos o les decimos algo para que se lleven su basura pero no hacen caso y de todos modos la dejan y se van”.