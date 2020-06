Denuncian a banco por no resolver la situación de una afore

En seguimiento a un denuncia que llegó a la redacción de CPS Noticias, un ciudadano -de manera anónima- denunció que un conocido banco, de su cabecera municipal, no le ha querido resolver su apoyo económico del afore por desempleo:

“Me mandaron a La Paz por el apoyo de mi afore por desempleo, esto luego de que estuve casi 2 horas discutiendo, porque según aquí, no tienen para realizar las firmas requeridas, pero antes me llamaron para constatar que era yo quien solicitaba el apoyo y me acusaron que no era yo quién solicitó el apoyo y presté mi identidad”.