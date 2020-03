Denuncian a extranjero por agresión física en Pescadero

Rafael habitante de la comunidad de Pescadero denunció ante CPS Noticias haber sido agredido por un extranjero, al indicarle que no podía meter motocicletas a la orilla de la playa pues es zona de anidamiento de tortugas, e incluso dijo que ya ha habido muerte de la especie toda vez que circulan por el sitio motocicletas sin conciencia ni respeto por el medio ambiente, Rafael dijo que lo único que se pide es que se respeten las playas ya que extranjeros hacen caso omiso de los letreros que han sido puestos por las autoridades.

“Desde que yo llegué puse mi negocio en la playa, nos dimos cuenta que los americanos no respetan, hemos tenido mil 500 de huevos de tortugas atropellados en un año, 12 tortugas muertas porque manejan sus motos ahí, yo ya me he acercado a las autoridades, sin embargo los extranjeros que viven aquí no quieren respetar las leyes, es un problema que se ha generado, lo que queremos es que se respeten las playas, esto derivo que un extranjero entro a mi propiedad rompió los letreros que decían que no se puede manejar en estas zonas, se molesto porque le dije que no podía venir a romper las leyes en México y de ahí me agredió eso fue lo que paso realmente’’.