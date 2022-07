Denuncian a Ricky Martin por abuso doméstico; aseguran que fue su sobrino

Ricky Martin se posicionó en el ojo del huracán este fin de semana tras darse a conocer una demanda presentada contra el boricua por abuso doméstico, esta información supuestamente fue confirmada por la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo a las autoridades de aquella isla, el cantante también cuenta con una una orden de alejamiento bajo la Ley 54 que protege a las víctimas de acoso, maltrato o violencia doméstica.

Aparentemente, la orden fue emitida por la jueza Raiza Cajigas Campbell del Tribunal de Primera Instancia de San Juan y firmada día el viernes tras la solicitud de una persona cuya identidad no puede ser revelada al tratarse de un caso bajo la Ley para la Prevención de Intervención contra la Violencia Doméstica.

El medio puertorriqueño El Vocero que supuestamente tuvo acceso a los documentos, afirma que en la demanda se explica que la presunta víctima y el intérprete de “Livin’ La Vida Loca” sostuvieron una relación por siete meses y finalizó hace apenas dos.

También se menciona que el denunciante teme por su seguridad luego de que éste asegurara que ha recibido constantes llamadas por parte del cantante, además de que lo ha visto merodeando con frecuencia por su domicilio y sus alrededores, además de que existe una posibilidad de riesgo al maltrato.

En la orden se le prohíbe a Ricky Martin cualquier tipo de contacto tanto con la presunta víctima como de cualquier persona de su círculo cercano. No puede acercársele, llamarle, enviarle mensajes de texto, ni interactuar por ninguna red social.

Sobre éste tema, el portavoz de la Policía, Alex Valencia aseguró que las autoridades se encuentran trabajando para determinar si la orden permanecerá por más tiempo o será retirada, por lo que hasta el momento, será aplicada durante un mes. Asimismo, confirmó que la víctima no acudió directamente a la policía, sino que lo hizo directamente en los tribunales.

Tanto la estrella puertorriqueña como su equipo legal y de relaciones públicas, niegan rotundamente las acusaciones, asegurando que una vez que salgan a la luz los verdaderos hechos, Ricky será reivindicado.

Por otra parte, Erick Martin, hermano del cantante, salió en su defensa a través de un video, confirmando así que se trataba de uno de sus sobrinos y no de un amante como muchos especulaban.

En dicho clip, asegura que su sobrino lo está haciendo para hacerle daño a su hermano y que éste tiene problemas mentales. Asimismo, dice que ha intentado buscarlo por todas partes pero el joven lo tiene bloqueado. Refiere que no todo el que se ampara bajo la Ley 54 está diciendo la verdad .

“Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma, que él tenga problemas mentales son otros 20 pesos y hemos estado luchando toda la vida por eso, pero eso no se sabe porque se mantiene callado. Pero yo ya estoy cansado de estar callado y si se destapó la olla de grillo. Es por eso que yo siempre he dicho: mucho cuidado con la Ley 54. No todo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad”, dijo en el video.