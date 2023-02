Denuncian por acoso a maestros en Todos Santos

En punto de la 1:30 de la tarde de este viernes 10 de febrero, se registró la movilización de padres de familia por calles de Todos Santos.

Más de 40 papás marcharon desde la plaza pública del pueblo mágico hasta la entrada principal de la Secundaria “Educadores de Baja California”, para exigir justicia ante el acoso escolar que sufren varias alumnas por parte de tres maestros de la institución.

Con cartulinas mano con frases como “la escuela es para estudiar, no para acosar” “fuera maestros abusadores” “los maestros corruptos a la cárcel”, los inconformes pidieron explicaciones a los directivos del plantel, luego de que cuatro estudiantes rompieron el silencio, y confesaron a sus familiares los aberrantes actos que les pidieron hacer sus mismos profesores.

Según el testimonio de Blanca “N”, madre de una de las víctimas, varios papás denunciaron colectivamente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), solicitando que caiga todo el peso de la ley para los supuestos docentes abusadores.

En diciembre de 2022, la hija de Blanca de 15 años, comenzó a recibir mensajes sugerentes y la petición de fotografías íntimas a través del chat de WhatsApp con su maestro de la materia de Español, Daniel Adrian “N”, quien después de un tiempo subió la intensidad de sus actos para atreverse a tocarla en sus partes íntimas en pleno salón de clases, dicen que buscaba quedarse solo con la menor en el aula, días antes de finalizar el ciclo escolar por la temporada navideña.

La joven estudiante mostró las conversaciones a su madre y esta de inmediato buscó ayuda. Esto fue lo que comentó Blanca “N”, en entrevista para CPS Noticias.

“Fue el 20 de diciembre que yo me entero por mi esposo, él fue el primero que se enteró por mi cuñada, que fue la que le avisó de unas capturas que vio de mi hija, ya fue como ellos las vieron y si reconocieron la imagen de mi hija que andaba en esas capturas donde se aseguraba que su maestro la manoseaba. Luego de tanto insistirle a mi hija y suplicarle que me dijera que estaba pasando y después de dar un grito despavorido, me dice: sí mamá, el profesor me empezaba a tocar desde arriba hasta las pompas y yo le decía que no, y lo volvía a hacer”.