Oposición denuncia a AMLO de emplear recursos públicos en marcha

La dirigencia nacional del PRD, así como senadores de la oposición presentaron denuncias contra Andrés Manuel López Obrador, Morena,así como Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, y Claudia Sheinbaum, por uso de recursos públicos para promover y desplegar la marcha del 27 de noviembre de 2022.

Mediante redes, Ángel Ávila, representante del PRD señaló que en la queja se plasmó la presión empleada de manera ilegal por parte del Gobierno de la CDMX para que los empleados acudieran a la marcha.

Señaló que fue evidente que la estructura gubernamental estuvo a cargo de llevar a la población a la marcha en la que Morena se vio altamente beneficiada en materia de promoción.

Por su parte a vicecoordinadora del PAN, Kenia López, anunció que presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un escrito de queja por las ilegalidades antes y durante la marcha del domingo 27 de noviembre.

Argumentó que se usaron recursos públicos para la promoción de la marcha, para el acarreo de persona para lo que usaron camiones, metrobuses, autos oficiales, así como coacción con la pérdida del empleo, cargo en caso de no asistir.

La denuncia está firmada por una decena de senadores panistas, como el coordinador Julen Rementería, la priista Claudia Anaya y el perredista Juan Manuel Fócil.

Este viernes 02 de diciembre, López Obrador aseguró que la denuncia en su contra no le preocupa porque tiene su conciencia tranquila, por lo que llamó a que presenten las pruebas y que sea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) la que resuelva.

Señaló que la oposición no hace más que criticar, cuestionar e insulta

“Están en su papel, es una oposición que no ha podido levantar el vuelo, porque no defienden causas justas. Hace un momento recordaba a Juárez y él tenía una frase que aplica en estos tiempos: `El triunfo de la reacción es moralmente imposible´. No hace más que denuncias, criticar, cuestionar, insultar, pero no hay imaginación, no hay talento. Como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores. Por eso no han podido, nos acusan de todo (…) Que presenten las pruebas”.